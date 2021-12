“Operata d’urgenza” La sorella della vip ricoverata in ospedale | “Intervento rischioso”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Momenti di tensione e di paura per la vip, infatti suaè stata sottoposta ad una delicata operazione chirurgica al cuore. Ed è stata proprio la più famosa ad aver raccontato tutto sui social network, postando anche diverse fotodal letto dell’. Un messaggio molto lungo, che ha ripercorso tutte le tappedonna, che purtroppo ha convissuto con problemi di salute non di poco conto. Dopo tanti anni si spera adesso che possa stare finalmente bene e ristabilirsi del tutto. Questo quanto scritto dal personaggio noto su Instagram: “MiaJessica è più piccola di me di 21 mesi. A 11 anni ha avuto il linfoma di Hodgkin. Era il 1984 e le dosi di radioterapia erano massicce. Queste terapie che l’hanno salvata dal cancro hanno creato numerose conseguenze ...