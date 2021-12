Munarini | «Bene la collega Ferrieri Caputi ma spero non resti uno spot»

(Di giovedì 16 dicembre 2021) “E’ una piccola goccia nell’oceano. Non è mai troppo tardi o troppo presto, dipende dai punti di vista. E’ giusto che si facciano queste cose. Mi congratulo con la. L’importante è che nonno proclami o dei piccolimessi qua e là ma che traccino il solco e si prosegua”. Così a LaPresse Clara, prima donna arbitro nella serie A maschile di rugby che lo scorso aprile debuttando nella massima serie italiana ha fatto da ‘apripista’ anche per altre discipline sportive. “Cerchiamo di fare il nostro lavoro senza troppo timore reverenziale e senza preoccuparsi. Se siamo indietro rispetto agli altri Paesi? Non credo, siamo allineati. Non ci sono nazioni che spiccano da questo punto di vista”, ha aggiunto. “In parte dopo la mia esperienza qualcosa credo sia cambiato. Quando una cosa diventa più ‘normale’ ...

... ma i ragazzi in questa settimana si sono mossie li abbiamo visti concentrati e sul pezzo. Ci ... L'incontro sarà diretto dalla Sig.na Clara(Parma), coadiuvata dal Sig. Franco Rosella (...Il match sarà diretto da Clara(Parma), coadiuvata dai giudici di linea Franco Rosella (... 'Abbiamo giocato l'ultima partita contro di loro in casa nostra, e non è andata. Abbiamo l'...MOGLIANO Alle 15 inizia il girone discendente e Mogliano (10) è in trasferta a Rovigo (21), contro quei campioni d'Italia dai quali era stato sconfitto al Quaggia 6-27 non più tardi del 27 novembre. O ...Rugby, i Bersaglieri aspettano il Mogliano. Coach Coetzee: "Ci siamo preparati bene, al Battaglini daremo ancora il massimo" ...