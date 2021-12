Manolas ai saluti | ecco la sua prossima destinazione

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ci siamo, il difensore Kostasha ormai terminato la sua avventura con il club partenopeo iniziata nel 2019, trasferitosi dalla Roma.Napoli Trasferimento In seratafirmerà suo nuovo contratto con l’ Olympiacos, al Napoli andrà una cifra tra i 3 e i 4 milioni di euro. Il difensore dunque torna a giocare nella sua patria (in Grecia) e nel club dove ha già militato dal 2012 al 2014. Daniele Scrazzolo

