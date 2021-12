“Ma che le ho fatto?”. Selvaggia Lucarelli non ci sta e punta il dito contro l’altra. “È cattiva” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo oltre 56 anni di esperienza nel mondo della danza, Carolyn Smith si sente inevitabilmente la giudice più esperta tra i suoi colleghi seduti con lei dietro al bancone di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Per questo non riesce a perdonare Selvaggia Lucarelli dopo i loro vari battibecchi e continua a farle frecciatine. Naturalmente Selvaggia Lucarelli non si fa scappare mai nulla e, di certo, non ama farsi scivolare addosso le cose, anzi. Difatti ha prontamente notato una delle ultime pubblicazioni virtuali di Carolyn Smith, che pare proprio riferirsi indirettamente a lei. La sua risposta invece è stata più che trasparente, è ascia di guerra tra le due giurate di Ballando con le stelle. Prima o poi riusciranno a mettere da parte questa infinita diatriba? Selvaggia ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo oltre 56 anni di esperienza nel mondo della danza, Carolyn Smith si sente inevitabilmente la giudice più esperta tra i suoi colleghi seduti con lei dietro al bancone di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Per questo non riesce a perdonaredopo i loro vari battibecchi e continua a farle frecciatine. Naturalmentenon si fa scappare mai nulla e, di certo, non ama farsi scivolare addosso le cose, anzi. Difatti ha prontamente notato una delle ultime pubblicazioni virtuali di Carolyn Smith, che pare proprio riferirsi indirettamente a lei. La sua risposta invece è stata più che trasparente, è ascia di guerra tra le due giurate di Ballando con le stelle. Prima o poi riusciranno a mettere da parte questa infinita diatriba?...

