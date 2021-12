Incidente al castello gonfiabile, diversi bambini coinvolti: si aggrava il bilancio delle vittime (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si aggrava il bilancio delle vittime nel tragico Incidente che ha coinvolto un castello gonfiabile in Australia che è costato la vita a 4 bambini, mentre altri sono rimasti gravemente feriti. Secondo una prima ricostruzione delle cause dell’Incidente, a spostare il castello gonfiabile sarebbe stata una forte folata di vento. Teatro del dramma la cittadina di Devonport, Tasmania. Il castello gonfiabile si trovava all’interno di un parco giochi. Incidente castello gonfiabile: si aggrava il bilancio Sale a 5 il bilancio dei ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Siilnel tragicoche ha coinvolto unin Australia che è costato la vita a 4, mentre altri sono rimasti gravemente feriti. Secondo una prima ricostruzionecause dell’, a spostare ilsarebbe stata una forte folata di vento. Teatro del dramma la cittadina di Devonport, Tasmania. Ilsi trovava all’interno di un parco giochi.: siilSale a 5 ildei ...

