Advertising

TuttoAndroid : Google sperimenta Qaya per la creazione di vetrine Web -

Ultime Notizie dalla rete : Google sperimenta

Telefonino.net

Entra nel paesaggio diMaps e innesca collisioni di immagini in un software di stitching panoramico per vedere cosa succede.il senso del rapporto tra fotografia e immagine all'...... come Nike,o Apple. C'è chi prevede sessioni di Yoga - precisamente Yoga della Risata, come teorizzato dal suo fondatore - . C'è chidigital party o retreat aziendali. Obiettivo: ...La trattativa con Google è avviata. Roma come Rio de Janeiro e Israele: i dati di “Big G” aiuteranno a sbrogliare il traffico negli incroci dall’imbottigliamento ...Molti browser mobile ora offrono agli utenti la possibilità di posizionare la barra degli indirizzi nella parte inferiore dello schermo ...