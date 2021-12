GF Vip | Davide Silvestri dubita di Soleil Sorge? L’influencer | “Sono stata falsa” VIDEO

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo l’uscita di Alex Belli dal Grande Fratello Vip, in molti non credono al “vittimismo” di. Se qualcuno della Casa ha lasciato spazio al perdono dinanzi a qualche scivolone di troppo da parte delitalo-americana, c’è chi invece non si intenerisce per le lacrime della concorrente, e cerca di capirne meglio i retroscena … L'articolo GF Vip,di: “proviene da Velvet Gossip.