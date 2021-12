Emma Marrone e Fabrizio Rongione in IL RITORNO | tutte le curiosità

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La storia del film racconta di una giovane famiglia: Teresa, giovane donna che abita con Pietro in un quartiere periferico di una città del Lazio Sono iniziate a Latina – e continueranno per sei settimane anche a Fiumicino – le riprese del lungometraggio ‘Il‘, scritto e diretto da Stefano Chiantini (Isole; Storie Sospese; Naufragi). Protagonisti del film, prodotto da Andrea Petrozzi per World Video Production con Rai Cinema e MiC, Marvin Film, Bling Flamingo e Lazio Cinema International. La direzione della fotografia è affidata a Claudio Di Francesco, le scenografie sono di Valentina Scalia, i costumi di Marta Passarini, il montaggio di Luca Benedetti e le musiche di Piernicola Di Muro. La storia del film racconta di una giovane famiglia: Teresa, giovane donna ...