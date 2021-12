Continua la trattativa di Google Francia con autorità e editori: i nuovi impegni del colosso (Di giovedì 16 dicembre 2021) Mentre in Italia Facebook sta facendo i conti con l’adeguamento dell’ordinamento italiano alla direttiva europea sul copyright, Google Francia deve chiarire la sua posizione e il suo impegno nel pagamento degli editori. Ripercorriamo brevemente quando accaduto finora: lo scorso luglio l’Autorité de la Concurrence ha multato il colosso per mezzo miliardo di euro a causa di una serie di sospette violazioni all’atto di negoziare con gli editori il modo di remunerarli per l’utilizzo dei loro contenuti. Tutto è cominciato nel 2019, quando L’UE ha esteso le regole del copyright digitale ai contenuti online degli editori aggregati da siti come Google News. LEGGI ANCHE >>> Google fa ricorso contro la multa da 500 milioni di euro ricevuta in ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Mentre in Italia Facebook sta facendo i conti con l’adeguamento dell’ordinamento italiano alla direttiva europea sul copyright,deve chiarire la sua posizione e il suo impegno nel pagamento degli. Ripercorriamo brevemente quando accaduto finora: lo scorso luglio l’Autorité de la Concurrence ha multato ilper mezzo miliardo di euro a causa di una serie di sospette violazioni all’atto di negoziare con gliil modo di remunerarli per l’utilizzo dei loro contenuti. Tutto è cominciato nel 2019, quando L’UE ha esteso le regole del copyright digitale ai contenuti online degliaggregati da siti comeNews. LEGGI ANCHE >>>fa ricorso contro la multa da 500 milioni di euro ricevuta in ...

