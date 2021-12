Colantuono: “Con l’Inter servirà la prestazione perfetta” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Domani affrontiamo l’avversario più in forma del campionato che si trova al top della condizione e questo renderà il nostro compito ancora più arduo”. Così Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, ha presentato la sfida si domani contro l’Inter. “Veniamo da una gara ravvicinata e questo certamente non ci aiuta. servirà una prestazione perfetta per cercare di giocarcela con le nostre armi. La squadra ha sempre lottato ma in questo momento anche la fortuna non ci aiuta perché nelle ultime gare la prestazione c’è stata e avremmo meritato di più”. Il tecnico ha quindi concluso: “Nelle dieci partite, inclusa quella di domani, disputate sotto la mia guida abbiamo affrontato sei top club con una rosa ridotta e tutto ciò ha amplificato le difficoltà. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Domani affrontiamo l’avversario più in forma del campionato che si trova al top della condizione e questo renderà il nostro compito ancora più arduo”. Così Stefano, tecnico della Salernitana, ha presentato la sfida si domani contro. “Veniamo da una gara ravvicinata e questo certamente non ci aiuta.unaper cercare di giocarcela con le nostre armi. La squadra ha sempre lottato ma in questo momento anche la fortuna non ci aiuta perché nelle ultime gare lac’è stata e avremmo meritato di più”. Il tecnico ha quindi concluso: “Nelle dieci partite, inclusa quella di domani, disputate sotto la mia guida abbiamo affrontato sei top club con una rosa ridotta e tutto ciò ha amplificato le difficoltà. ...

