Carige | il Fondo Interbancario boccia la proposta di Bper Troppo un miliardo Il limite dello statuto Ko in borsa

(Di giovedì 16 dicembre 2021)un altro, sia persia dopo quello già sganciato dal sistema bancario lo scorso anno per evitare lo scoppio del bubbone Popolare di Bari. O, ancora, per l’assegno da 680 milioni staccato per rafforzare. E, infine, per lo sforzo richiesto alle banche medie contribuenti, come Banco Bpm, che avrebbero finito per fornire un perfetto assist alla diretta concorrenteper diventare il quarto gruppo bancario italiano con asset totali di oltre 150 miliardi, Segui su affaritaliani.it

...25% dopo il rally di ieri a seguito dell'offerta non vincolante per( - 2,37%). In ribasso ...analisti lo stallo nella governance del gruppo potrebbe mettere a dura prova la pazienza del...... anche se non all'ordine del giorno originale, è stata l'offerta per la, di cui ilha l'80% mentre un altro 8,3% è di Cassa Centrale banca . Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 ...MILANO (Reuters) – Il Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi (Fitd) ha respinto la proposta di Bper per Banca Carige, secondo quanto riferito da due fonti vicine alla situazione. Martedì sera ...Bper Banca ha ampliato le perdite dopo alcuni rumor secondo cui il FITD avrebbe definito eccessivamente onerosa l'offerta per la banca ligure.