Campioni di sequenziamento delle varianti e di contagi. Il caso Uk e Danimarca

Regno Unito e Danimarca stanno registrando numeri record di infezioni della variante di Omicron. Ma il motivo che si cela dietro a questo boom di contagi legati alla nuova variante non è per niente scontato: come spiegano alcuni articoli del New York Times e del Financial Times, in realtà, i picchi di contagi da Omicron sono dovuti al fatto che questi due Paesi sono soprattutto Campioni del sequenziamento, ossia la ricerca dell'impronta genetica della variante. La loro esperienza e i loro dati, scrive il quotidiano economico londinese, possono servirci da avvertimento, oltre che fornirci un quadro più preciso di ciò che potrebbe attendere l'Europa, Italia inclusa, nelle prossime settimane. Le ultime proiezioni delle autorità sanitarie pubbliche danesi sull'imminente ondata della ...

