Call of Duty Vanguard: accesso gratis al multiplayer e vari bonus confermati per il weekend (Di giovedì 16 dicembre 2021) Activision ha annunciato che nel weekend sarà possibile provare gratis il multiplayer di Call of Duty Vanguard. Ecco tutti i dettagli Activision ha appena annunciato che nel weekend della settimana corrente si terrà un periodo di prova gratis per il multiplayer di Call of Duty Vanguard. L'accesso gratuito si svolgerà dal 16 dicembre alle 19:00 fino al 21 dicembre alla stessa ora. I giocatori potranno provare 10 mappe e quattro modalità durante il lasso di tempo suddetto, tra cui Team Deathmatch, Domination, Hardpoint e la nuova modalità torneo di sopravvivenza di Vanguard Champion Hill. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di ...

