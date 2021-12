Belen con Morrone per lavoro? A Capodanno sarà con Antonino Spinalbese

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il video lanciato sui social in cui si vedeRodriguez mano nella mano con Micheleha fatto impazzire il gossip. La showgirl ha già archiviato la storia cone iniziato un nuovo capitolo insieme all’attore? La realtà potrebbe non essere così lineare: sembra infatti che dietro all’incontro al ristorante ci fossero motivi professionali e che perla bella argentina abbia prenotato una serata romantica insieme al padre di sua figlia Luna Marì. Dopo la pubblicazione del video da parte di Whoopsee, sui social si è scatenata una nuova ondata di curiosità sulle vicende sentimentali di, tanto più che l’uomo con cui è stata avvistata è proprio colui che in estate l’aveva definita “solo t…e e c..o”. Gli atteggiamenti tra loro sembrano intimi, ma ...

Advertising

Anastasia113 : Aldo che dice che a Gian piace farsi camminare sulla schiena coi tacchi dato che è stato con Belen e Soleil.. Bravo… - lapresielapagai : RT @ilsidero: Vi preoccupate tanto delle assenze contro il Milan quando lo sa pure il padreterno che, essendo una partita bivio, l'avremmo… - PasqualeMarro : #SoleilSorge: quando si è lasciata con #Jeremias, il fratello di Belen. Svelato il perché - ilsidero : Vi preoccupate tanto delle assenze contro il Milan quando lo sa pure il padreterno che, essendo una partita bivio,… - 5Ricomincio : -

Ultime Notizie dalla rete : Belen con

I due sono in montagna, a Bormio,i loro due cagnolini, Aspirina ed Ercolino. La sorellina di, però, non scia, si occupa degli animali che adora. 'Faccio la dog sitter', ironizza nelle sue ...La showgirl argentina è stata pizzicata in un ristorante milanese mano nella manoMichele Morrone , attore di 365 giorni che qualche tempo fa, a proposito di un possibile flirt proprio, ...Meravigliosa e spettacolare come non mai, la showgirl argentina è dunque apparsa completamente nuda seduta su un cubo. I commenti per la sua bellezza ammaliante si sono ovviamente sprecati, tuttavia u ...Belen Rodriguez pizzicata mano nella mano dell'attore di 365 Giorni in un locale milanese. La relazione con l'hairstylist sembra davvero arrivata alla fine ...