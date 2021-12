Aguero e la vecchia cicatrice | il cardiologo | “dovuta ad un virus | ma non ha nulla a che fare con il Covid-19”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Sergioè stato costretto a ritirarsi dal mondo del calcio, la conferma è arrivata direttamente dall’argentino in conferenza stampa. Al Kun è stata riscontrata un’aritmia cardiaca, successiva ad un malore che si è verificato durante la partita contro l’Alaves. Ai microfoni di Marca, Roberto Peidro,di, ha spiegato meglio nel dettaglio la situazione: “quello che è stato fatto con un catetere è stato bruciare quella zona dove sono uscite le aritmie. Crediamo che funzionerà molto bene e risolverà il problema, ma il nostro consiglio è di nonsport ad alte prestazioni che comportano un grado significativo di sforzo fisico e stress mentale per diverse ore al giorno”, ha affermato. “Abbiamo eliminato quell’aritmia ma non c’entra niente ed è molto meno benigna”, ha aggiunto riferendosi al problema ...

... è in rottura netta con l'Arsenal, che gli ha tolto la fascia da capitano: piace al Barcellona, chiamato a sostituirema è un'opzione anche per laSignora. Il sogno resta Vlahovic ma ...Sergio Aguero è stato costretto a ritirarsi dal mondo del calcio, la conferma è arrivata direttamente dall'argentino in conferenza stampa. Al Kun è stata riscontrata un'aritmia cardiaca, successiva ad ...I tifosi argentini nelle ultime ore hanno inondato i social con una richiesta: Sergio Aguero ai Mondiali in Qatar con la maglia albiceleste ...