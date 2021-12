4 bambini muoiono mentre giocano in un castello gonfiabile, diversi feriti: dramma al parco (Di giovedì 16 dicembre 2021) dramma in un parco giochi in Australia: 4 bambini sono morti e diversi sarebbero rimasti feriti in un terribile incidente che avrebbe interessato un castello gonfiabile dell’area. La tragedia si sarebbe consumata durante una festa per salutare la fine dell’anno. 4 bambini muoiono mentre giocano in un castello gonfiabile in Tasmania, diversi feriti Secondo quanto finora ricostruito, i bambini coinvolti nel drammatico incidente si trovavano in un castello gonfiabile all’interno di un parco giochi di Devonport, in ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 16 dicembre 2021)in ungiochi in Australia: 4sono morti esarebbero rimastiin un terribile incidente che avrebbe interessato undell’area. La tragedia si sarebbe consumata durante una festa per salutare la fine dell’anno. 4in unin Tasmania,Secondo quanto finora ricostruito, icoinvolti neltico incidente si trovavano in unall’interno di ungiochi di Devonport, in ...

