Vendita o affitto case non green: Commissione Ue fa retromarcia e ritira il divieto. Lo annuncia Meloni (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il vicepresidente della Commissione Ue Timmermans fa sapere in conferenza stampa che nella proposta di direttiva europea sull'efficienza energetica non ci sarà il divieto di Vendita o affitto degli immobili non 'green L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il vicepresidente dellaUe Timmermans fa sapere in conferenza stampa che nella proposta di direttiva europea sull'efficienza energetica non ci sarà ildidegli immobili non 'L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Antonio_Tajani : La Commissione Ue voleva bloccare la vendita o l'affitto degli immobili che non avessero ancora migliorato il loro… - AngeloCiocca : Secondo #Timmermans #Bruxelles non impedirà ne ora ne mai la vendita o l'affitto degli immobili di milioni di itali… - DSantanche : Prima #Draghi, ora #Ue: Giù le mani dalle case degli italiani. Dopo la riforma del catasto voluta dal #governo, arr… - AvvRodino : RT @CalaminiciM: UE: nessun divieto di vendita o affitto che edifici inefficienti dal punto di vista energetico. Si sono resi conto,rapidam… - LKynes4 : RT @jimmomo: Salta il divieto di vendita/affitto, ma resta che 'spetterà alle autorità nazionali' individuare come far rispettare gli stand… -