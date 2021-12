Ue: Renzi, 'mettere mano a patto stabilità' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Non andiamo da nessuna parte se non mettiamo mano al patto di stabilità, tema difficile. Il 2022 è l'anno della verità su questo tema". Così Matteo Renzi al Senato per le comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del Consiglio europeo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Non andiamo da nessuna parte se non mettiamoaldi, tema difficile. Il 2022 è l'anno della verità su questo tema". Così Matteoal Senato per le comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del Consiglio europeo.

Advertising

MariaAversano1 : RT @RobertoMerlino1: Se un popolo come il nostro NON HA ANCORA MESSO IN DISCUSSIONE filibustieri seriali politici come Berlusconi, Renzi, S… - ZzuCicciu : RT @RobertoMerlino1: Se un popolo come il nostro NON HA ANCORA MESSO IN DISCUSSIONE filibustieri seriali politici come Berlusconi, Renzi, S… - RobertoMerlino1 : Se un popolo come il nostro NON HA ANCORA MESSO IN DISCUSSIONE filibustieri seriali politici come Berlusconi, Renzi… - TV7Benevento : Ue: Renzi, 'mettere mano a patto stabilità'... - mausay : @ilCategorico @IldePanero Sponsor è colui che paga per mettere il suo marchio in un evento. Dire che Renzi è sponso… -