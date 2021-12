Stephen Hawking, lo scienziato che non credeva in Dio! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il fisico di fama mondiale, morto il 14 marzo del 2018, non credeva che sarebbe andato in paradiso dopo la sua morte. Lo definiva come un posto “per persone che hanno paura del buio e che credono nelle favole!” Hawking, morto a 76 anni, ha sempre contestato durante la sua vita l’esistenza di Dio, e rifiutava categoricamente l’idea che esistesse un potere superiore a noi. Nel suo ultimo libro postumo, brevi risposte alle grandi domande, ha dichiarato che nessuno dirige l’universo. Stephen Hawking – curiosauro.itLa malattia e l’umorismo Hawking era nato a Oxford l’8 gennaio del 1942. Ha dedicato la sua vita a svelare i segreti dell’universo e a divulgare l’astrofisica. Ha vissuto con la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), malattia che ha un impatto sul movimento, per quasi tutta la sua vita. Questa ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il fisico di fama mondiale, morto il 14 marzo del 2018, nonche sarebbe andato in paradiso dopo la sua morte. Lo definiva come un posto “per persone che hanno paura del buio e che credono nelle favole!”, morto a 76 anni, ha sempre contestato durante la sua vita l’esistenza di Dio, e rifiutava categoricamente l’idea che esistesse un potere superiore a noi. Nel suo ultimo libro postumo, brevi risposte alle grandi domande, ha dichiarato che nessuno dirige l’universo.– curiosauro.itLa malattia e l’umorismoera nato a Oxford l’8 gennaio del 1942. Ha dedicato la sua vita a svelare i segreti dell’universo e a divulgare l’astrofisica. Ha vissuto con la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), malattia che ha un impatto sul movimento, per quasi tutta la sua vita. Questa ...

