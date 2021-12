“Spero in futuro di poter giocare all’Inter”: il calciatore esce allo scoperto! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Sono partito con l’obiettivo di superare il mio record di cinque gol in campionato e sono già avanti per cui adesso mi auguro di arrivare in doppia cifra“. Sono le parole di Andrea Pinamonti ai microfoni di Alto Adige. Pinamonti che ha poi parlato del suo futuro. Pinamonti, Empoli, Inter Le parole di Pinamonti “L’Inter? Mi è già capitato di affrontarla, durante la partita pensi solo alla squadra per cui giochi. Finito il match, mi ha fatto effetto rivedere quei colori. futuro? Sono qui in prestito e ovviamente Spero di tornare all’Inter per restarci definitivamente”. LEGGI ANCHE: Coppa d’Africa, interviene la CAF: c’è il comunicato ufficiale! LEGGI ANCHE: Mercato Inter: torna di moda un vecchio pallino, Sanchez potrebbe sbloccare la trattativa! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Sono partito con l’obiettivo di superare il mio record di cinque gol in campionato e sono già avanti per cui adesso mi auguro di arrivare in doppia cifra“. Sono le parole di Andrea Pinamonti ai microfoni di Alto Adige. Pinamonti che ha poi parlato del suo. Pinamonti, Empoli, Inter Le parole di Pinamonti “L’Inter? Mi è già capitato di affrontarla, durante la partita pensi solo alla squadra per cui giochi. Finito il match, mi ha fatto effetto rivedere quei colori.? Sono qui in prestito e ovviamentedi tornareper restarci definitivamente”. LEGGI ANCHE: Coppa d’Africa, interviene la CAF: c’è il comunicato ufficiale! LEGGI ANCHE: Mercato Inter: torna di moda un vecchio pallino, Sanchez potrebbe sbloccare la trattativa!

