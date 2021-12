Prorettori e deleghe | Cavalieri ha scelto | ecco la squadra UniBg

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Bergamo. Inizia ufficialmente il lavoro della nuovadi governo dell’Università di Bergamo. A distanza di un mese dal suo insediamento il neo rettore Sergioha firmato, nella mattinata di martedì, il decreto di nomina di prorettrici,e delegati che lo accompagneranno nel percorso di direzione e sviluppo dell’Ateneo. L’elenco era stato presentato in gran parte il 15 novembre in occasione della cerimonia di avvio del sessennio di mandato, ma ora si completa con i nomi dei titolari di tutti gli incarichi di secondo livello. Qui di seguito l’elenco: Prorettore vicario con delega alla Valorizzazione del personale tecnico-tecnico amministrativo, Piera Molinelli. Il prorettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. Prorettore con delega a Didattica, orientamento e ...