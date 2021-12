Papu Gomez sullo scudetto: “Spero lo vinca l’Atalanta. Se dovessi tornare in Italia…” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato l’ex capitano dell’Atalanta Papu Gomez: tra futuro in Italia e lotta scudetto. Le dichiarazioni di Papu Gomez “Sarebbe bellissimo se l’Atalanta vincesse lo scudetto, meglio anche del Leicester di Ranieri, ma Inter e Milan sono favorite. dovessi tornare a Bergamo in Europa League, saluto Gasperini e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalanta Gomez non cede alle lusinghe dell’Al-Nasr Gasperini ha vinto su tutta la linea con il Papu Copa America, Papu Gomez commenta sotto il post ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato l’ex capitano del: tra futuro in Italia e lotta. Le dichiarazioni di“Sarebbe bellissimo sevincesse lo, meglio anche del Leicester di Ranieri, ma Inter e Milan sono favorite.a Bergamo in Europa League, saluto Gasperini e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalantanon cede alle lusinghe dell’Al-Nasr Gasperini ha vinto su tutta la linea con ilCopa America,commenta sotto il post ...

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Il 'Papu' Gomez: 'La Juve? Non penso rientrerà in corsa per il titolo' - AtalantaBCFeed : Papu Gomez: 'Atalanta da scudetto, sarebbe bellissimo. Tornassi in Italia? Napoli' #ForzaAtalanta #ABC1907 - 100x100Napoli : Papu Gomez: “Mi piacerebbe giocare nel Napoli, mi piace come tratta gli argentini” - sportal_it : Il Papu Gomez esalta Insigne e strizza l'occhio al Napoli - RaffaeleMonac14 : RT @salv_amoroso: ?? NAPOLI In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Papu #Gomez parla di un suo 'sogno' futuro: In quale sq… -