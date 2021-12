Ora non è più vietato pubblicare la foto del fondoschiena su Grindr (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ok, siamo consapevoli che dal titolo questo articolo non promette nulla di particolarmente buono. Quello che è successo su Grindr negli ultimi giorni, tuttavia, è abbastanza indicativo rispetto alle policies delle singole piattaforme e a come queste ultime, a volte, siano decisamente bizzarre e collegate a dei feticci e a dei tabù. Fino a qualche mese fa, su Grindr c’erano delle restrizioni sulla nudità che impedivano di pubblicare foto dei fondoschiena. Incomprensibile, visto che gli utenti – negli scambi su Grindr – erano soliti pubblicare ben altro. Da questo momento in poi, però, un aggiornamento delle policies di utilizzo della piattaforma consentirà agli utenti di usare, come propria immagine del profilo, un fondoschiena. LEGGI ANCHE > La ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ok, siamo consapevoli che dal titolo questo articolo non promette nulla di particolarmente buono. Quello che è successo sunegli ultimi giorni, tuttavia, è abbastanza indicativo rispetto alle policies delle singole piattaforme e a come queste ultime, a volte, siano decisamente bizzarre e collegate a dei feticci e a dei tabù. Fino a qualche mese fa, suc’erano delle restrizioni sulla nudità che impedivano didei. Incomprensibile, visto che gli utenti – negli scambi su– erano solitiben altro. Da questo momento in poi, però, un aggiornamento delle policies di utilizzo della piattaforma consentirà agli utenti di usare, come propria immagine del profilo, un. LEGGI ANCHE > La ...

