La regina Elisabetta non rinuncia al pranzo di Natale con più di 50 invitati (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Questo Natale la regina Elisabetta non resterà da sola, è un anno particolare per lei, il primo senza il principe Filippo. La sovrana d'Inghilterra ha già disposto tutto per il pranzo di Natale, anticipato al 21 dicembre e con più di 50 invitati. Nonostante la variante Omicron e l'impennata che il virus sta avendo in Gran Bretagna la regina Elisabetta non rinuncia alle feste. Di certo la famiglia reale avrà modo di prendere tutte le precauzioni ma come riporta il Daily Mail il pranzo di Natale è già stato ufficializzato. Gli invitati sono già al corrente del giorno e delle regole, si incontreranno al Castello di Windsor. Questa volta le tradizioni non si toccano, l'anno scorso è stato ...

