Incendio nella caserma dei carabinieri a Tor di Quinto a Roma. Ferito un militare, in un video le fiamme (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un vasto Incendio ha coinvolto una caserma dei carabinieri a Roma, si tratta della Salvo D’Acquisto sita in Tor di Quinto. Una colonna di fumo nero è stata ben visibile a distanza di chilometri. Il bilancio è al momento di un militare Ferito trasportato in ospedale. Sui social circolano le terribili immagini delle fiamme che divorano parte della struttura e non solo. Incendio in una caserma dei carabinieri di Roma Le fiamme sono divampate nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 15 dicembre, secondo quanto riferisce l’Ansa dalla foresteria della caserma dei carabinieri Salvo D’Acquisto di Roma. ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un vastoha coinvolto unadei, si tratta della Salvo D’Acquisto sita in Tor di. Una colonna di fumo nero è stata ben visibile a distanza di chilometri. Il bilancio è al momento di untrasportato in ospedale. Sui social circolano le terribili immagini delleche divorano parte della struttura e non solo.in unadeidiLesono divampatetarda mattinata di oggi, mercoledì 15 dicembre, secondo quanto riferisce l’Ansa dalla foresteria delladeiSalvo D’Acquisto di. ...

Advertising

emergenzavvf : Abitazione in fiamme e fumo nella tromba delle scale, intervento dei #vigilidelfuoco in un palazzo a #Viareggio (LU… - Agenzia_Ansa : Un incendio è divampato nel pomeriggio nella zona industriale di Beinasco, alle porte di Torino. Una colonna di fum… - JuniorGuibole : RT @ofcs_report: #TORDIQUINTO #ROMA #INCENDIO NELLA #CASERMA DEI #CARABINIERI #VIDEO ?????? - angheluruju11 : RT @romatoday: Incendio a Tor di Quinto, fiamme nella caserma dei carabinieri: ferito un militare - ZanellaRina : Roma, incendio nella caserma dei carabinieri a Tor Di Quinto, le Cause al Momento Sconosciute, un Carabiniere si La… -