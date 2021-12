Fiamme nella caserma di viale di Tor di Quinto dei caraninieri a Roma

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) AGI - Incendio questa mattina all'interno della'Salvo d'Acquisto' di Tor di, a. Il rogo è visibile dalla Tangenziale. Sul posto anche i vigili del fuoco. Il vasto incendio, secondo quanto apprende l'AGI, avrebbe interessato il piano alto della palazzina del nono reggimento dei carabinieri di Tor di, ovvero ladel battaglione che si occupa dell'ordine pubblico. Non ci sono feriti e il rogo è circoscritto. Secondo quanto appurato dalle diverse squadre dei vigili del fuoco intervenute per domare l'incendio, lesi sono propagate all'interno di un locale adibito a foresteria. Le cause sono al momento imprecisate.

Advertising

emergenzavvf : Abitazione in fiamme e fumo nella tromba delle scale, intervento dei #vigilidelfuoco in un palazzo a #Viareggio (LU… - EmMicucci : RT @romatoday: Incendio a Tor di Quinto, fiamme nella caserma dei carabinieri: ferito un militare - SkyTG24 : Incendio a #Roma, fiamme nella caserma dei carabinieri a Tor di Quinto: ferito un militare - Kristina_Claret : RT @ofcs_report: #INCENDIO nella Caserma dei #Carabinieri di #TordiQuinto a #Roma. Le fiamme hanno interessato il Comando della 3^ brigata… - raffaellamucci1 : RT @romatoday: Incendio a Tor di Quinto, fiamme nella caserma dei carabinieri: ferito un militare -

Ultime Notizie dalla rete : Fiamme nella

Resta ancora una incognita seventina di case avvolte dallesi trovino cadaveri carbonizzati. Da parte sua il direttore generale del ministero della Salute haitiano, Lauré Adrien, ha ...Caserma Salvo D'Acquisto.caserma dei carabinieri Salvo D'Acquisto in zona Tor Di Quinto a Roma. A quanto riferito dai pompieri, l'incendio è divampato all'interno di un locale adibito a foresteria per cause al ...Quattro le persone denunciate per "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", una coop e un'azienda sottoposte a controllo giudiziario. Secondo quanto accertato nel corso delle indagini, le ...L'incendio, che non ha provocato feriti, ha interessato il piano alto della palazzina adibito a foresteria del nono reggimento dei carabinieri di Tor di Quinto, quello che sioccupa dell'ordine pubblic ...