Digitale | 16 | 5% italiani non va su internet | i dati del Censis

Il 16,5% degli italiani non è un utente di internet, l'11,1% possiede una connessione che ha mal funzionato in pandemia, 27 milioni di utenti di device digitali hanno difficoltà a svolgere le attività digitali in casa, tra spazi stretti, parti di casa senza connessione o rete in overbooking per sovraffollamento. E' quanto emerge dal Terzo Rapporto Censis-Tendercapital 'Inclusione ed esclusione sociale: cosa ci lascerà la pandemia'. Secondo lo studio, 16,5 milioni di utenti di device digitali hanno difficoltà nell'utilizzarli perché non ne hanno di propri o perché non sono adeguati alle loro esigenze. Inoltre, 12 milioni hanno problemi nell'uso dello smartphone o di WhatsApp oppure nel gestire la mail, mentre 12,4 milioni li hanno in attività come navigare sui social o gestire video incontri.

