David Sassoli non si ricandiderà a Presidente del Parlamento europeo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) David Sassoli ha fatto sapere di voler rispettare il patto non scritto sancito a luglio 2019, quando in occasione della sua elezione a Presidente del Parlamento europeo era stato deciso che a metà legislatura gli sarebbe succeduto un esponente del Partito popolare europeo (PPE). “Abbiamo fatto tanto per allargare la maggioranza Ursula – ha detto intervenendo alla riunione del gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D) a Strasburgo – e io non voglio spaccare il fronte europeista. Per questo non sono disponibile a una nuova candidatura”. Il mandato scadrà quindi il 18 gennaio: “Mi sento invece molto impegnato – ha detto in un’intervista al Corriere della Sera – a rafforzare una coalizione che con popolari, liberali e noi socialisti ha consentito di ottenere risultati straordinari ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021)ha fatto sapere di voler rispettare il patto non scritto sancito a luglio 2019, quando in occasione della sua elezione adelera stato deciso che a metà legislatura gli sarebbe succeduto un esponente del Partito popolare(PPE). “Abbiamo fatto tanto per allargare la maggioranza Ursula – ha detto intervenendo alla riunione del gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D) a Strasburgo – e io non voglio spaccare il fronte europeista. Per questo non sono disponibile a una nuova candidatura”. Il mandato scadrà quindi il 18 gennaio: “Mi sento invece molto impegnato – ha detto in un’intervista al Corriere della Sera – a rafforzare una coalizione che con popolari, liberali e noi socialisti ha consentito di ottenere risultati straordinari ...

