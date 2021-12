Calciomercato Inter | rescissione Eriksen - Data e nuovo club svelati

Advertising

Gazzetta_it : Blindare i big per venderne meglio uno o due: la doppia strategia dell'Inter su #Lautaro e #Barella - SOSFanta : ?? Gazzetta: '#Eriksen bloccato: ora è pronto a dire addio all'Inter' ? - interchannel_ic : - bergomifabio : RT @calciomercatoit: ??#Inter, @bergomifabio alla CMIT TV: 'Ecco cosa penso della trattativa con PIF'?? - Fantacalcio : Sanchez, il gol non basta: Inter disposta a cederlo. Thuram al suo posto? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

, addio Eriksen - Ipotesi Odense per il futuro Christian Eriksen © LaPresseSecondo quanto rivelato da 'La Gazzetta dello Sport', entro la fine dell'anno il CONI dichiarerà Eriksen ...Una cifra folle pensando al fatto che il secondo monte ingaggi, quello dell', non supera il 125 milioni , ma in campo il rendimento ad oggi è nettamente differente.Sempre alla ricerca di un attaccante in vista della sessione invernale di calciomercato, la Juventus avrebbe messo in lista anche Gianluca Scamacca, centravanti classe 1999 del Sassuolo e della nostra ...Il calciomercato invernale vedrà il sicuro acquisto di un nuovo centrale da parte del Milan: Maldini accelera, Inter verso la beffa.