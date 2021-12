**Bollette: Draghi, 'rincari superabili almeno in parte nel 2022'** (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "L'aumento del costo dell'energia è legato soprattutto a cause congiunturali, come la ripresa economica globale e le strozzature negli approvvigionamenti. Questi fattori transitori dovrebbero essere almeno in parte superati nel corso del 2022, con la normalizzazione dei consumi e il superamento dei colli di bottiglia". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via da domani. "Tuttavia - riconosce il premier - i rincari riflettono anche un problema strutturale della transizione energetica. L'espansione delle rinnovabili è ancora incompleta, anche a causa delle esitazioni dei Governi di molti Paesi. Al tempo stesso, per raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni, a livello globale utilizziamo meno fonti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "L'aumento del costo dell'energia è legato soprattutto a cause congiunturali, come la ripresa economica globale e le strozzature negli approvvigionamenti. Questi fattori transitori dovrebbero essereinsuperati nel corso del, con la normalizzazione dei consumi e il superamento dei colli di bottiglia". Così il presidente del Consiglio Mario, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via da domani. "Tuttavia - riconosce il premier - iriflettono anche un problema strutturale della transizione energetica. L'espansione delle rinnovabili è ancora incompleta, anche a causa delle esitazioni dei Governi di molti Paesi. Al tempo stesso, per raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni, a livello globale utilizziamo meno fonti ...

