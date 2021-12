(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Continua la telenovela suldelComunale Giovanni, al centro di una vicenda politico giudiziaria che si trascina ormai da oltre 10 anni. La storia più che nota, riguarda le accuse di una prova copiata proprio dain merito alla quale il secondo classificato all’epoca del concorso (era il 2009), Francesco Giovinazzo, decise di farvedendosi poi, a distanza di anni, riconosciuto il diritto a prendere quel posto. Ma dato il suo trasferimento altrove – considerando il tempo intercorso per le varie udienze fino alle sentenze – Giovinazzo aveva rinunciato al posto chiedendo soltanto il risarcimento, poi accordato in circa 50mila euro, per il quale ildiaveva perfino rinunciato a fare ...

Advertising

CorriereCitta : Ardea, caso Cucuzza: l’ex Dirigente vince ricorso al Tar, il Comune è “stato troppo lento” - donapatri : RT @beretta_g: Un caso simile è stato quello di #Ardea: tre persone, tra cui due bambini, uccise con l'arma 'ereditata' dal padre defunto d… - nino_pitrone : RT @beretta_g: Un caso simile è stato quello di #Ardea: tre persone, tra cui due bambini, uccise con l'arma 'ereditata' dal padre defunto d… - matteoc1951 : RT @beretta_g: Un caso simile è stato quello di #Ardea: tre persone, tra cui due bambini, uccise con l'arma 'ereditata' dal padre defunto d… - Grand_Battery : RT @beretta_g: Un caso simile è stato quello di #Ardea: tre persone, tra cui due bambini, uccise con l'arma 'ereditata' dal padre defunto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea caso

Il Corriere della Città

...'vulcanico' medico diè ormai nota: nessuna contrarietà alla vaccinazione (" Ne ho praticate milioni nel corso della mia lunghissima carriera ", tiene infatti a rimarcare), ma in questo, ...Macabra scoperta ieri ad, sul lungomare degli Ardeatini , dove due operatori ecologici hanno trovato l' urna funeraria ... I militari hanno però riferito di non potersi occupare del, di ...Nonostante i giudici amministrativi abbiano stabilito che Giovanni Cocuzza vinse il concorso da dirigente amministrativo al Comune di Ardea con un plagio, il dirigente dovrà tornare al suo posto. A di ...Come ogni anno il tratto gestito dal Comune di Ardea (?) è pieno di buche e voragini: e negli ultimi giorni si sono 'staccati' anche dei massi che stazionano a ridosso della carreggiata lungo Via dell ...