Appalti e procedure accelerate | il business dello stato d’emergenza

Il ministero della salute ha autorizzato l'acquisto e la somministrazione di due farmaci antivirali anti-Covid, il paxlovid della Pfizer e il molnupiravir della Merck. Il farmaco Pfizer sarebbe in grado di diminuire il rischio di ricovero dell'89%, quello Merck del 30%. Ma c'è un piccolo problema: i due farmaci, per quanto promettenti, non sono stati approvati né dall'Agenzia europea del farmaco (Ema) né dalla nostra Aifa, e i dati disponibili provengono dai comunicati stampa delle aziende. Il prezzo di questi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

