Alexa fa bene alla solitudine: ecco i risultati di un esperimento sugli anziani (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alexa fa molto bene a contrastare la solitudine e soprattutto agli anziani. Lo ha evidenziato un'interessante progetto, leggasi Voice4Health, realizzato dal Centro di ricerca EngageMinds HUB dell'Università Cattolica. Alexa e gli anziani, 15/12/2021 – Computermagazine.itDurante la ricerca è stato fatto usare ad alcune persone anziane l'assistente intelligente di Amazon, e il 62 per cento degli utilizzatori, dopo il test, ha detto di sentirsi meglio, mentre il 98 per cento ha espresso la volontà di comunicare di più con altre persone attraverso le nuove tecnologie. La sperimentazione ha coinvolto 60 uomini di età compresa fra i 65 e gli 80 anni, e tutti i partecipanti hanno ovviamente ricevuto un dispositivo Alexa da utilizzare per due settimane. Il 75%, dopo ...

