«Zaki non può tornare in Italia ora», fonti egiziane smentiscono lo studente: il suo nome in una black-list (Di martedì 14 dicembre 2021) Patrick Zaki non potrà tornare in Italia finché non sarà finito il suo processo. fonti anonime egiziane hanno rivelato che il nome dell’attivista è stato inserito in una black-list che li impedisce di lasciare l’Egitto senza un’assoluzione. Le fonti citate dall’Ansa spiegano che non è noto se Zaki sia in possesso del suo passaporto: «Ma non importa – spiegano – perché gli è vietato viaggiare». La rivelazione contraddice quanto riferito dallo stesso attivista, che durante l’intervista a Che tempo che fa su Rai1 aveva detto di non avere per il momento nessun divieto di viaggiare: «Credo di poter venire in Italia al più presto» aveva detto. Lo studente dell’Università di Bologna tornerà ... Leggi su open.online (Di martedì 14 dicembre 2021) Patricknon potràinfinché non sarà finito il suo processo.anonimehanno rivelato che ildell’attivista è stato inserito in unache li impedisce di lasciare l’Egitto senza un’assoluzione. Lecitate dall’Ansa spiegano che non è noto sesia in possesso del suo passaporto: «Ma non importa – spiegano – perché gli è vietato viaggiare». La rivelazione contraddice quanto riferito dallo stesso attivista, che durante l’intervista a Che tempo che fa su Rai1 aveva detto di non avere per il momento nessun divieto di viaggiare: «Credo di poter venire inal più presto» aveva detto. Lodell’Università di Bologna tornerà ...

