Xavi: «Napoli avversario difficile, sorteggio sfortunato» (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Napoli “è un avversario difficile, abbiamo avuto un sorteggio sfortunato. E’ una rivale di livello Champions”. Così l’allenatore del Barcellona Xavi – sull’esito del sorteggio degli ottavi di Champions. “E’ quasi un altro tributo a Maradona”, ha spiegato l’ex centrocampista alla vigilia dell’amichevole con il Boca Juniors nel ricordo del ‘Pibe’. “Mancano due mesi, speriamo di arrivarci in un momento migliore”, ha aggiunto il tecnico blaugrana. Leggi su footdata (Di martedì 14 dicembre 2021) Il“è un, abbiamo avuto un. E’ una rivale di livello Champions”. Così l’allenatore del Barcellona– sull’esito deldegli ottavi di Champions. “E’ quasi un altro tributo a Maradona”, ha spiegato l’ex centrocampista alla vigilia dell’amichevole con il Boca Juniors nel ricordo del ‘Pibe’. “Mancano due mesi, speriamo di arrivarci in un momento migliore”, ha aggiunto il tecnico blaugrana.

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, guai a fidarsi del Barcellona di Xavi, a febbraio rientri importanti - infoitsport : Barcellona, Xavi: 'Napoli avversario più difficile, sorteggio sfortunato' - infoitsport : Napoli-Barcellona, Xavi: 'Non siamo stati fortunati. Rivale degno della Champions League' - CalcioNews24 : ??#Xavi ha parlato della sfida contro il #Napoli in #EuropaLeague ?? - tutticonvocati : ???@filippomricci: '#Barcellona ora è in condizioni disperate, può solo migliorare. #Xavi è arrivato da poco, lì avr… -