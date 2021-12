Uomini e donne: Isabella e la rivelazione shock sul Natale (Di martedì 14 dicembre 2021) La dama del trono over, che sta per lasciare la trasmissione perché ha trovato l’amore, si è lasciata andare ad alcune confidenze Isabella ricci di Uomini e donne confessa il suo drammaIsabella Ricci, ormai come tutti sanno prossima a lasciare Uomini e donne con il cavaliere Fabio, si è lasciata andare ad una lunga intervista. La donna alle pagine del settimanale ufficiale della trasmissione ha dichiarato che per anni ha avuto timore del Natale, sperando che questo giorno non arrivasse mai. Vediamo insieme il motivo. Isabella Ricci e l’odio verso il Natale La dama del trono over è riuscita in poco tempo a conquistare tutti. La sua eleganza e il suo charme hanno davvero fatto innamorare i telespettatori, entusiasti di ... Leggi su formatonews (Di martedì 14 dicembre 2021) La dama del trono over, che sta per lasciare la trasmissione perché ha trovato l’amore, si è lasciata andare ad alcune confidenzericci diconfessa il suo drammaRicci, ormai come tutti sanno prossima a lasciarecon il cavaliere Fabio, si è lasciata andare ad una lunga intervista. La donna alle pagine del settimanale ufficiale della trasmissione ha dichiarato che per anni ha avuto timore del, sperando che questo giorno non arrivasse mai. Vediamo insieme il motivo.Ricci e l’odio verso ilLa dama del trono over è riuscita in poco tempo a conquistare tutti. La sua eleganza e il suo charme hanno davvero fatto innamorare i telespettatori, entusiasti di ...

Advertising

TNannicini : Il contrario di emancipazione è sfruttamento. In Italia prima della pandemia i lavoratori in nero erano 3,2 mln. Do… - Agente_Lisa : #attentialletruffe ????Per favore, chiedo aiuto a tutti voi. Condividete questo messaggio. Negli ultimi tempi anche i… - MinisteroDifesa : #14dicembre Il Ministro @guerini_lorenzo, al Policlinico Gemelli #Roma per ringraziare in occasione delle festività… - occhio_notizie : Uomini e Donne: Luca abbandona lo studio piangendo #uominiedonne - GammaDonna_ : RT @Giulia_B: Condivido questa riflessione di @l_estetologo, aggiungendo che 'militarizzare' le strade metterebbe ancora più uomini in posi… -