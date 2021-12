Un grande classico con Sergio Castellitto. (Di martedì 14 dicembre 2021) Squadra che vince non si cambia. Dopo il successo di Natale in casa Cupiello, andato in onda l’anno scorso, Sergio Castellitto e il regista Edoardo De Angelis tornano in prima serata su Rai1, alle 21.25, con Sabato, domenica e lunedì. Adattamento della celebre tragicommedia ideata dal leggendario drammaturgo napoletano Eduardo De Filippo. Leggi anche › Sergio Castellitto in “Natale in casa Cupiello”: «Il Presepe è la nostalgia dell’amore» Sergio Castellitto e Fabrizia Sacchi in una scena di “Sabato, domenica e lunedì”. (Foto di Federico Vacca Massaro) Martedì prossimo invece, sempre in prima serata su Rai1, verrà trasmesso Non ti pago. Terzo adattamento “eduardiano” della ... Leggi su iodonna (Di martedì 14 dicembre 2021) Squadra che vince non si cambia. Dopo il successo di Natale in casa Cupiello, andato in onda l’anno scorso,e il regista Edoardo De Angelis tornano in prima serata su Rai1, alle 21.25, con Sabato, domenica e lunedì. Adattamento della celebre tragicommedia ideata dal leggendario drammaturgo napoletano Eduardo De Filippo. Leggi anche ›in “Natale in casa Cupiello”: «Il Presepe è la nostalgia dell’amore»e Fabrizia Sacchi in una scena di “Sabato, domenica e lunedì”. (Foto di Federico Vacca Massaro) Martedì prossimo invece, sempre in prima serata su Rai1, verrà trasmesso Non ti pago. Terzo adattamento “eduardiano” della ...

