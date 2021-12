“Ti devo eliminare, hai violato il regolamento”. GF Vip, colpo di scena durante la diretta (Di martedì 14 dicembre 2021) Una puntata incredibile quella del GF Vip del 13 dicembre 2021. È il momento delle decisioni. E i concorrenti entrati a settembre hanno deciso se proseguire o meno fino a marzo 2022. Non prima però di un nuovo colpo di scena tra Alex Belli e Soleil Sorge. In studio è arrivata Delia annunciando di voler lasciare l’attore. Poi si è parlato di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che ormai sono una coppia: “Tutto quello che è successo ci è servito per arrivare a questo punto”, ha detto il nuotatore. Dopo la coppia ritrovata, Alfonso ha messo a confronto Sophie Codegoni e Maria Monsè, spalleggiata dalla Sorge. In realtà lo scontro si è allargato e ha coinvolto anche le sorelle Selassié. Katia Ricciarelli ha sorpreso tutti dichiarando che dopo il GF Vip si sposerà. Il fortunato è un uomo che a quanto pare la corteggia da tempo, ma lei ha capito di voler ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Una puntata incredibile quella del GF Vip del 13 dicembre 2021. È il momento delle decisioni. E i concorrenti entrati a settembre hanno deciso se proseguire o meno fino a marzo 2022. Non prima però di un nuovoditra Alex Belli e Soleil Sorge. In studio è arrivata Delia annunciando di voler lasciare l’attore. Poi si è parlato di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che ormai sono una coppia: “Tutto quello che è successo ci è servito per arrivare a questo punto”, ha detto il nuotatore. Dopo la coppia ritrovata, Alfonso ha messo a confronto Sophie Codegoni e Maria Monsè, spalleggiata dalla Sorge. In realtà lo scontro si è allargato e ha coinvolto anche le sorelle Selassié. Katia Ricciarelli ha sorpreso tutti dichiarando che dopo il GF Vip si sposerà. Il fortunato è un uomo che a quanto pare la corteggia da tempo, ma lei ha capito di voler ...

