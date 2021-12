Nella sua carriera, aveva vinto 4 premi Goya (Di martedì 14 dicembre 2021) Pedro Almodóvar: tutte le donne del suo cinema guarda le foto Il mondo del cinema spagnolo è in lutto per la scomparsa dell’attrice Verónica Forqué, 66 anni, trovata morta Nella sua casa di Madrid, in Calle Víctor de la Serna, dai servizi d’emergenza del 112. L’ipotesi più accreditata è quella del suicidio, come riporta il quotidiano El Mundo. Leggi anche › Kabir Bedi parla in tv del suicidio del figlio Siddarth: «Ho dovuto accettare la sua decisione» La donna soffriva da anni di una fortissima ... Leggi su iodonna (Di martedì 14 dicembre 2021) Pedro Almodóvar: tutte le donne del suo cinema guarda le foto Il mondo del cinema spagnolo è in lutto per la scomparsa dell’attrice Verónica Forqué, 66 anni, trovata mortasua casa di Madrid, in Calle Víctor de la Serna, dai servizi d’emergenza del 112. L’ipotesi più accreditata è quella del suicidio, come riporta il quotidiano El Mundo. Leggi anche › Kabir Bedi parla in tv del suicidio del figlio Siddarth: «Ho dovuto accettare la sua decisione» La donna soffriva da anni di una fortissima ...

Advertising

reportrai3 : L'accordo quadro tra Dpi e MPS per vendere i diamanti ai risparmiatori risale al 2012. Nel 2013 si definiscono i de… - SerieA : ?? Gasp ?? Per la prima volta nella sua storia l’@Atalanta_BC ha vinto 6?? trasferte di fila in #SerieATIM??… - UffiziGalleries : Il #12dicembre 1913 viene recuperata dal direttore degli Uffizi, Poggi, la #Gioconda di #Leonardo, rubata al Louvre… - dentinidiyoongi : jimin solo soletto nella sua casa a pulire e cucinare - caotica1989 : RT @Jetmira04150748: Chi ti ama nn ti disprezza.. Ma apprezza averti nella sua vita.. Quindi reagite -