Milan, il giocatore prova il recupero lampo: ecco di chi si tratta (Di martedì 14 dicembre 2021) Leao prova il recupero lampo per la sfida contro il Napoli. Sfida ai vertici della classifica quella di Domenica sera. Il Napoli di Spalletti sbarca a San Siro dopo lo scivolone contro l’ Empoli. Milan che arriva da un pareggio agganciato negli ultimi minuti a Udine grazie ad una prodezza di Zlatan Ibrahimovic. Periodo buio per entrambe le squadre che, oltre a qualche passo falso, devono far fronte anche alle infermerie piene. Leao prova il recupero per essere presente domenica, sfidando il tempo e il pessimismo che serpeggia su Milanello. Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando dell’attaccante prortoghese, ancora alle prese con una piccola lesione al bicipite femorale della coscia destra. Ieri ha proseguito il programma di terapie, cosa che farà ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 dicembre 2021) Leaoilper la sfida contro il Napoli. Sfida ai vertici della classifica quella di Domenica sera. Il Napoli di Spalletti sbarca a San Siro dopo lo scivolone contro l’ Empoli.che arriva da un pareggio agganciato negli ultimi minuti a Udine grazie ad una prodezza di Zlatan Ibrahimovic. Periodo buio per entrambe le squadre che, oltre a qualche passo falso, devono far fronte anche alle infermerie piene. Leaoilper essere presente domenica, sfidando il tempo e il pessimismo che serpeggia suello. Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando dell’attaccante prortoghese, ancora alle prese con una piccola lesione al bicipite femorale della coscia destra. Ieri ha proseguito il programma di terapie, cosa che farà ...

