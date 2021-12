Mario Paciolla, cooperante Onu morto in Colombia: «Era terrorizzato, aveva un piano per fuggire» (Di martedì 14 dicembre 2021) «Ho già tolto il lucchetto, se arriva qualcuno per farmi del male scappo via dalla botola sul tetto». Tanta parte dell'indagine sulla morte di Mario Paciolla ruota attorno a... Leggi su ilmattino (Di martedì 14 dicembre 2021) «Ho già tolto il lucchetto, se arriva qualcuno per farmi del male scappo via dalla botola sul tetto». Tanta parte dell'indagine sulla morte diruota attorno a...

Alcavi : Giustizia per Mario Paciolla, da Napoli appello all'Onu - SUGC - SardegnaG : RT @MonicaR09570209: Anna Motta Paciolla chiede di sapere come sia morto suo figlio Mario, cooperate Onu in Colombia. @giustiziamario non s… - francobus100 : Mario Paciolla, i misteri della morte del cooperante napoletano in Colombia: il ruolo dell'Onu e della polizia… - MonicaR09570209 : Anna Motta Paciolla chiede di sapere come sia morto suo figlio Mario, cooperate Onu in Colombia. @giustiziamario no… - palabritadepape : RT @sgcampania: Giustizia per Mario Paciolla, da Napoli appello all'Onu -