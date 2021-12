Le ricette di Natale degli chef (Di martedì 14 dicembre 2021) L’antipasto di Alberto Basso, Trequarti (Val Liona, VI). Ci propone il suo salmone e Caffè: «Per molti la tradizione della cena della Vigilia è quella di portare in tavola il salmone, ma affumicato. Io ho voluto proporre un piatto per me diventato signature dish che reinterpreta il salmone in un modo molto originale, per dare un tocco di gusto e particolarità in più a una materia prima eccellente. Si tratta di una preparazione in cui il salmone selvaggio viene marinato per 24 ore in una miscela di 80% sale e 20% zucchero. Pulito e porzionato, viene scottato solo dalla parte della pelle (che viene poi rimossa), in modo tale che rimanga una parte cruda ed una cotta per concentrare il gusto. Il salmone viene impiattato con una kombucha al caffè (leggermente addensata e pastorizzata) e finito con delle foglie di rapa rossa leggermente sbollentate e sale profumato al timo». Ingredienti e ... Leggi su linkiesta (Di martedì 14 dicembre 2021) L’antipasto di Alberto Basso, Trequarti (Val Liona, VI). Ci propone il suo salmone e Caffè: «Per molti la tradizione della cena della Vigilia è quella di portare in tavola il salmone, ma affumicato. Io ho voluto proporre un piatto per me diventato signature dish che reinterpreta il salmone in un modo molto originale, per dare un tocco di gusto e particolarità in più a una materia prima eccellente. Si tratta di una preparazione in cui il salmone selvaggio viene marinato per 24 ore in una miscela di 80% sale e 20% zucchero. Pulito e porzionato, viene scottato solo dalla parte della pelle (che viene poi rimossa), in modo tale che rimanga una parte cruda ed una cotta per concentrare il gusto. Il salmone viene impiattato con una kombucha al caffè (leggermente addensata e pastorizzata) e finito con delle foglie di rapa rossa leggermente sbollentate e sale profumato al timo». Ingredienti e ...

