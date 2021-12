Covid: circolare Viminale, da domani obbligo vaccino agenti, a chi si defila via arma e manette (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Arriva la circolare del ministero dell'Interno sull'obbligo vaccinale per le forze dell'ordine -"Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico"- come previsto dall'ultimo decreto sulle misure anti-Covid varato dal governo, obbligo che, per il personale interessato, scatta domani, 15 dicembre. "L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021 - si legge - la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla circolare del Ministero della Salute". L'obbligo riguarda anche gli assenti dal servizio. "Il giorno 15 dicembre - si legge infatti nella circolare in possesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Arriva ladel ministero dell'Interno sull'vaccinale per le forze dell'ordine -"Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico"- come previsto dall'ultimo decreto sulle misure anti-varato dal governo,che, per il personale interessato, scatta, 15 dicembre. "L'adempimento dell'vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021 - si legge - la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalladel Ministero della Salute". L'riguarda anche gli assenti dal servizio. "Il giorno 15 dicembre - si legge infatti nellain possesso ...

TV7Benevento : Covid: circolare Viminale, da domani obbligo booster anche per personale scuola... - iodicocose : @6idolsforme Sono d’accordo, molti danno per scontato che chi ha il vaccino è immune.. e credo anche che in questa… - albastraniera : RT @ElisabettaSamm1: @AxiaFel Certo.. ma anche il covid' normale' lasciato circolare crea immunità di gregge ..il vaccino è pericoloso ed… - ElisabettaSamm1 : @AxiaFel Certo.. ma anche il covid' normale' lasciato circolare crea immunità di gregge ..il vaccino è pericoloso… - 94Luca994 : @NandoPiscopo1 @memethegoat @Pirichello @TheoHernandez Lo stanno facendo giocare coi postumi del covid perché Ballo Toure non può circolare -