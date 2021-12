Corsport: il Napoli ha subito 9 gol in 5 partite, ma ha 5 punti in più rispetto a un anno fa (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport fa un bilancio degli infortuni e dell’emergenza cui è stato costretto Spalletti. Antonio Giordano ricorda che “l’emergenza ha lasciato vuoti ovunque” obbligando Spalletti a fare i test previsti per la Coppa d’Africa con un mese mezzo d’anticipo. Nella fase iniziale, tre gol in dodici partite di campionato, mentre invece Ospina ne ha presi nove in cinque. Come un anno fa, più o meno, sul Napoli si è abbattuta una specie di maledizione e a differenza del dicembre del 2020, questo Napoli si porta appresso cinque punti in più, ha la capolista appena a quattro punti e non a nove, e guardandosi alle spalle, a ciò che ha fatto e come l’ha fatto, sente di avere un futuro. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport fa un bilancio degli infortuni e dell’emergenza cui è stato costretto Spalletti. Antonio Giordano ricorda che “l’emergenza ha lasciato vuoti ovunque” obbligando Spalletti a fare i test previsti per la Coppa d’Africa con un mese mezzo d’anticipo. Nella fase iniziale, tre gol in dodicidi campionato, mentre invece Ospina ne ha presi nove in cinque. Come unfa, più o meno, sulsi è abbattuta una specie di maledizione e a differenza del dicembre del 2020, questosi porta appresso cinquein più, ha la capolista appena a quattroe non a nove, e guardandosi alle spalle, a ciò che ha fatto e come l’ha fatto, sente di avere un futuro. L'articolo ilsta.

Advertising

napolista : Corsport: il Napoli ha subito 9 gol in 5 partite, ma ha 5 punti in più rispetto a un anno fa Nelle prime dodici gi… - FabFabbri64 : Nella #serieA di @napoli_basket è la sorpresa che rilancia la #pallacanestro ???? all'ombra del #Vesuvio @CorSport… - infoitsport : Napoli-Empoli, moviola CorSport: non c'è rigore su Luperto, giusto annullare la rete di Juan Jesus - infoitsport : Moviola Napoli-Empoli, CorSport: 'Giusto annullare l'1-0. Mertens-Luperto: no rigore' - 0x01011001 : @TuttoRossoblu @CorSport un coglione, non va bene che le piccole facciano schifo, non va bene che le piccole vincan… -