Centrocampo flop | la Juventus corre ai ripari | torna subito

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lacontinua ad avere problemi ae potrebbe così decidere di richiamare un calciatore dal prestito Non il migliore dei ritorni per Massimiliano Allegri sulla panchina della.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Frankjuve2 : @giampdisan Tu daresti 6milioni a Zakaria? E se poi è un altro flop? Non puoi permetterti di fallire ancora. Noi no… - infoitsport : Gazzetta – Milan, il centrocampo è un flop: la soluzione già gennaio! - PianetaStaff : Top&flop 17.a giornata: Lautaro e Vlahocic assoluti mattatori; il centrocampo del Milan bocciato - cielorossonero : RT @MilanLiveIT: #Milan, dal centrocampo tante delusioni Gennaio complicato con le partenze di #Bennacer e #Kessie Possibile l’arrivo ant… - cielorossonero : RT @MilanNewsit: La Gazzetta sul centrocampo del Milan: 'Bennacer e Bakayoko flop, a Pioli restano Kessie-Tonali' -

Ultime Notizie dalla rete : Centrocampo flop

MilanLive.it

E che dire del solito Pellegrini che si riprende da par suo ildella Roma. Menzione per ...: Milan, Juve e Napoli che combinate? Dietro la lavagna ci finisce di diritto la Lazio , ...Il fatto tremendo della gara è che non succede proprio nulla, trame che iniziano e si spengono sul. Il Milan era come un libro con i primi due capitoli scritti, peccato che si dovesse ...La Juventus continua ad avere problemi a centrocampo e potrebbe così decidere di richiamare un calciatore dal prestito ...Lazio e Juventus pensano allo scambio Luis Alberto-Arthur. Questa l'indiscrezione riportata da Sport Mediaset oggi su un possibile scenario di mercato che r ...