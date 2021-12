Call Of Duty Vanguard e Warzone: arriva l’evento di Natale (Di martedì 14 dicembre 2021) In arrivo “Festive Fervor”, l’evento a tema Natale per Call Of Duty Vanguard e Warzone. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Le feste natalizie sono ormai alle porte, e, come tutti sanno, rappresentano un periodo magico, nel quale può succedere di tutto. Alberi addobbati, ghirlande fiorite, luci colorate e… Krampus assetati di sangue! Proprio con questi ultimi vi toccherà confrontarvi nel nuovo evento di Natale in arrivo a breve per Call Of Duty Vanguard e Warzone . Preparatevi (trovate qui i nostri trucchi e consigli per affrontare al meglio gli scontri in multiplayer), l’azione non va in vacanza. l’evento di Natale per Call Of ... Leggi su tuttotek (Di martedì 14 dicembre 2021) In arrivo “Festive Fervor”,a temaperOf. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Le feste natalizie sono ormai alle porte, e, come tutti sanno, rappresentano un periodo magico, nel quale può succedere di tutto. Alberi addobbati, ghirlande fiorite, luci colorate e… Krampus assetati di sangue! Proprio con questi ultimi vi toccherà confrontarvi nel nuovo evento diin arrivo a breve perOf. Preparatevi (trovate qui i nostri trucchi e consigli per affrontare al meglio gli scontri in multiplayer), l’azione non va in vacanza.diperOf ...

Advertising

THISDUDECOD : RT @gamersaocubo1: tioluisjapones esta ao vivo agora!!!! Call of Duty: Warzone - Cirik88 : Wreckfest, martedì 14/12 ore 21:30 - gamersaocubo1 : tioluisjapones esta ao vivo agora!!!! Call of Duty: Warzone - Nextplayer_it : la battaglia finale dell'anno conduce i giocatori nell'Artico in Call of Duty: Mobile Stagione 11: Final Snow. - Tech_Gaming_it : Call of Duty Mobile: Uscita e contenuti della Stagione 11 Final Snow -