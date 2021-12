Belen si è già rifatta una vita? Beccata fuori a cena con un noto attore – VIDEO (Di martedì 14 dicembre 2021) Un clamoroso VIDEO mostra Belen in compagnia di un noto attore nella notte milanese. Possibile che la showgirl si sia già rifatta una vita dopo aver avuto una figlia con Antonino Spinalbese? Ecco il VIDEO. Nelle ultime settimane, aveva fatto molto discutere la notizia dell’allontanamento di Belen Rodriguez da Antonino Spinalbese. La loro figlia Luna L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Un clamorosomostrain compagnia di unnella notte milanese. Possibile che la showgirl si sia giàunadopo aver avuto una figlia con Antonino Spinalbese? Ecco il. Nelle ultime settimane, aveva fatto molto discutere la notizia dell’allontanamento diRodriguez da Antonino Spinalbese. La loro figlia Luna L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ScManente : @automaticamenci Non è Belen. Si sono sbagliati anche se io credo che lui sarebbe il suo tipo davvero se non l'avesse già offesa ?? - danydan92028121 : @ggiuve1897 E certo li aveva già dimostrati i contenuti artistici in quel dell'Isola con il fratello di Belen - 96Greta : Quando guardi le ragazzine di 13 anni di oggi con già il fisico di Belen e neanche un brufolo e tu invece alla lor… - walter_porcino : @SocialmenteDiv1 Tanto lo paghiamo noi con i contributi statali all'editoria e loro già ricchi come sono ne avevano… - _0189864274021 : @Denisneziri1 Se già è stato con Soleil dopo Belen e Dayane capisci che il suo livello sta precipitando -

Ultime Notizie dalla rete : Belen già Altro che Bublé ecco la musica natalizia che riscalderà i cuori e le notti invernali Già questo ci fa capire che la canzone nasce in un contesto popolare e si diffonde principalmente ...che riscalderà i cuori e le notti invernali Uno dei villancico più famosi e cantati è 'Belen, ...

Gf Vip, Soleil Sorge regina della casa: la proposta 'bomba' di Mediaset per l'influencer dopo il reality Il programma condotto per la seconda volta da Ilary Blasi che partirà ad aprile ha già quindi ... per il carattere ma anche per la storia amorosa con Jeremias Rodriguez, fratello di belen, finita poco ...

Fabrizio Corona su Ilary Blasi: "A 16 anni mi portava le foto di nudo" Today.it questo ci fa capire che la canzone nasce in un contesto popolare e si diffonde principalmente ...che riscalderà i cuori e le notti invernali Uno dei villancico più famosi e cantati è ', ...Il programma condotto per la seconda volta da Ilary Blasi che partirà ad aprile haquindi ... per il carattere ma anche per la storia amorosa con Jeremias Rodriguez, fratello di, finita poco ...