Auto contro bus in galleria: morto il conducente, feriti tra i passeggeri (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Incidente mortale intorno alle ore 14 all'interno della galleria Santa Maria di Pozzano-Seiano, in provincia di Napoli. Lo scontro frontale, sulle cui cause sono in corso accertamenti, si è verificato tra un Autobus e una vettura e ha provocato il decesso di una persona. Anche alcuni passeggeri dell'Autobus sono rimasti lievemente feriti. Al momento la circolazione è deviata lungo la statale sorrentina tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. Sul posto sono giunti i soccorsi, con quattro ambulanze del 118, le forze dell'ordine e il personale Anas. La regolare circolazione verrà ripristinata non appena possibile.

