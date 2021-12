Alinghi e Red Bull ufficializzano la partecipazione all’America’s Cup

(Di martedì 14 dicembre 2021) La collaborazione con Redracing era nell’aria, ma oggi è stata ufficializzata ladiCup 2024: un duo inedito, che promette un tasso di competitività molto elevato, per l’aggiudicazione della Vecchia Brocca. Sarà una edizione da record, quella numero 37 della Coppa America, se si considera anche ladei dream team Luna Rossa, Ineos UK, American Magic (manca solo l’ufficialità) che hanno già assicurato che daranno filo da torcere al defender Team New Zealand.è tornato: ed in questi anni non è stato a guardare. Anzi.e Redin America’s Cup: “Siamo tornati”parte alla conquista dell’America’s Cup 2024, e lo fa con l’esperienza accumulata nel settore ...

Il nuovo team èBull Racing , che nasce dalla partnership traBull, rappresentata da Han Peter Steinacher, due volte campione oplimpico nei Tornado, e (in collegamento on ...... 4 Coppe America vinte, due con Team New Zealand e 2 conNovità ? La più grande novità di questa quarta partecipazione (ha perso nel 2010 contro Oracle) è la collaborazione conBull (così ...GINEVRA - Nel 2024 Alinghi andrà a caccia dell’America’s Cup. Dopo i rumors delle scorse settimane, in tarda mattinata la notizia è stata confermata da Ernesto Bertarelli dalla sede della Société Naut ...Torna il consorzio svizzero capace di vincere nel 2003 e nel 2007 l’America’s Cup. Bertarelli: «Non ce ne siamo mai andati». Sfida in stile Formula 1, si parla di una partnership anche tra Luna Rossa ...