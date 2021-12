Alex Belli | “nessun gesto improvviso” al GF Vip 6 | al pubblico non sfugge nulla

(Di martedì 14 dicembre 2021)è stato squalificato dal GF Vip 6. Oltre a Maria Monsè, eliminata al televoto, e Francesca Cipriani, che ha scelto di non continuare la sua avventura al reality show di Canale 5, anche l’attore non è più un concorrente. Tre vipponi fuori in una sola puntata, quella di lunedì 13 dicembre 2021. Puntata che, per la cronaca, ha fatto registrare bei numeri dal punto di vista degli ascolti. La puntata che ha visto l’uscita di scena die la fine della sua storia con Soleil Sorge ha infatti raggiunto 3.694.000 spettatori e il 23.5% di share. Alfonso Signorini ha toccato picchi di ascolto del 41.02% di share, senza contare che su Twitter, l’hashtag ufficiale #GFVIP è stato al primo posto nei Trend Topic in Italia e nel mondo., i dubbi del ...

e Soleil Sorge , almeno fino a oggi, sono stati i protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip . A commentare il loro percorso e criticare il comportamento assunto ...L'addio trae Soleil Sorge è stato del tutto inaspettato. Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip , l'attore ha scelto di seguire la moglie Delia Duran , lasciando la bionda influencer in ...Al Grande Fratello Vip Alex Belli si è confrontato con Delia Duran, tornata per la terza volta in casa per discutere del suo rapporto con la coinquilina ...Tutto pronto per l’entrata di nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello VIP 6. Non ci sono clamorose novità visto che il nome di Eva Grimaldi, era arrivato già alla stampa da qualche settimana.